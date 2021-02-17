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Meteoroloji'den don uyarısı

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Meteoroloji'den don uyarısı
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Meteoroloji Dairesi, yarın, cuma ve cumartesi sabahları yer yer don, yarın öğleye kadar fırtınamsı rüzgar beklendiği uyarısında bulundu.

Daire’nin, 24 Şubat’a kadar olan hava tahminlerine göre, yarından itibaren 3 gün  sabahları yer yer don bekleniyor, hava genellikle parçalı bulutlu olacak,  pazar yer yer yağmurlu, diğer günler az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesim ve sahillerde 12-15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek. Yarın öğleye kadar yer yer fırtınamsı rüzgâr bekleniyor.

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