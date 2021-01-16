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Meteoroloji Dairesi, yağış miktarlarını açıkladı

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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bu sabah 8:00 itibarıyla, son 24 saatte gerçekleşen yağışların miktarını ve yörelere göre dağılımını açıkladı. Buna göre, en çok yağış Akıncılar’a düştü.

Meteoroloji Dairesi, yağış miktarlarını açıkladı
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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre metrekareye düşen yağış; Akıncılar’da 6, Koruçam’da 2, Vadili, Lefke, Akdoğan, Çayönü, Yeşilırmak, Akdeniz, Geçitkale, Kırıkkale, Mağusa ve Doğancı’da 1 kilogram olarak ölçüldü.
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 0,4 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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