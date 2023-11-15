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Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı

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Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, görevinden alındı.

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Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran görevinden alındı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi’nde 5 Mart 2014’ten beri müdürlük yapan Buran, Resmi Gazete’de yayımlanan ve bugünden itibaren geçerli olan üçlü kararnameyle görevinden alındı.
Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bakanlık Müdürü görevine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere Huriye Kutup atandı.
 
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