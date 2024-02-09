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Metehan’da yine izdiham

KKTC’den Güney Kıbrıs’a dün akın vardı. Metehan Kapısı’ndaki araç kuyruğu Sosyal Konutlar’a kadar uzadı

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Metehan’da yine izdiham
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Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda dün yine izdiham yaşandı.
KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçmek isteyen kişilerden oluşan araç kuyruğu Metehan Sosyal Konutları’na kadar uzandı.
Her gün aynı sıkıntıyı yaşamalarından dolayı isyan eden vatandaşlar, bu durumun bir an önce çözüme kavuşmasını talep etti. Vatandaşlar, geçmiş dönemlerde sadece hafta sonu bu eziyeti çektiklerini anımsatarak, şu an ise sorunun her gün yaşandığını vurguladı.
Metehan’da geçtiğimiz günlerde geçişler tek şeride indirilmiş, yeniden çift şeritten geçilmesi için çalışmalar başlamıştı.  
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