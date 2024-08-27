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Metehan’da skandal pankart

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Güney’deki sağcı DİKO’nun Gençlik Örgütü, Metehan Kapısı yakınlarına yerleştirdiği ‘Unutmayacağız’ yazılı pankartında, 1964 yılında Gaziveren’de Rumlar tarafından eşi öldürülen Kıbrıslı Türk kadın Nevcihan Oluşum’u "Rum kadını" olarak gösterdi

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Metehan’da skandal pankart
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Güney Kıbrıs’taki partilerden olan sağcı DİKO’nun Gençlik Örgütü geçtiğimiz günlerde Metehan Sınır Kapısı’nın güney tarafında cadde üzerine astığı fotoğraftaki pankartla bir skandala imza attı.

DİKO’nun Gençlik Örgütü’nün ‘Unutmayacağız’ yazılı pankartında, sağ üst köşede bulunan ağlayan kadın 1964 yılında Gaziveren köyünde Rumlar tarafından eşi öldürülen Kıbrıslı Türk Türk kadını Nevcihan Oluşum’u "Rum kadını" olarak koyarak büyük bir skandala imza attılar.

Bundan yaklaşık iki yıl önce de Rum papazlar, bir paylaşım yaparak eşi öldürülen Türk kadın Nevcihan Oluşum’u "Rum kadını" olarak göstermişti.

Gaziveren'da 1964'teki Rum saldırısı sırasında eşinin şehit olduğunu öğrendiği ana ilişkin fotoğrafıyla hafızalarda yer eden Nevcihan Oluşum, 87 yaşında hayata veda etmişti.

Nevcihan Oluşum, eşi Hüseyin Niyazi Hasan, 19 Mart 1964'te Gaziveren Direnişi sırasında şehit olduğu sırada 33 yaşındaydı. İki çocuğu bulunan Nevcihan Oluşum, üçüncü çocuğuna hamileydi.

Oluşum'un uluslararası basın tarafından da yaygın şekilde kullanılan fotoğrafı, dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri Don McCullin tarafından çekilmişti. Nevcihan Oluşum'un, eşinin şehit edilişinin haberiyle gözyaşları döktüğü ve o sırada elini ona uzatan büyük oğlu Kubilay'ın bulunduğu kare, McCullin'in denklanşöre basmasıyla tarihe not olarak düşülecekti.

Fotoğrafta Nevcihan Oluşum'un sağındaki kadın annesi, solunda kucağında çocuğu olan kadınsa şehit olan Niyazi Hasan'ın kıskardeşi Bahriye Farisoğlu'ydu. McCullin, sözkonusu kareyle, 1964'de Dünya Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. Sözkonusu kare, dünyanın en etkileyici savaş fotoğrafları arasında yer aldı.

Nevcihan Oluşum, eşinin şehit edilişini, fotoğrafın çekildiği anı, ve 3 çocuğuyla verdiği hayat mücadelesini, 2015 yılında hazırlanan "Bir Fotoğrafın Hüznü" belgeselinde gözyaşları içinde anlatmış, ve iki kelimeyle özetlemişti "Yaşayan bilir"...

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