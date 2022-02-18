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Metehan’da kuyruk çilesi

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Metehan sınır kapısında dün sabah yine uzun araç kuyrukları yaşandı. Konuyla ilgili Rum tarafını suçlayan Dışişleri Bakanlığı, Rum Yönetimi’nin Metehan’da altyapı eksikliğini gidermekten kaçındığını vurguladı

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Metehan’da kuyruk çilesi
 
Metehan sınır kapısı tam bir işkence hâline geldi. Yoğunluk nedeniyle Metehan Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşurken sabah 06.00'da işçi ve öğrenciler 50 metrelik mesafeyi yaklaşık bir saatte geçebildi.
Öte yandan KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Metehan Sınır Kapısı’ndaki altyapı eksikliğini gidermekten ve fiziki engelleri kaldırmaktan kaçındığını ve bu siyasi anlayışın, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkı ile yabancıların günlük hayatlarını zorlaştırmakta olduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının Metehan Sınır Kapısı’nda gerekli düzenlemeyi yapması halinde yaşanmakta olan trafik sıkışıklığının son bulacağını ve bölgede, araçlı geçişlerin aksamadan yapılabilmesine ilişkin başka çözüm arayışlarına ihtiyacın ortadan kalkacağını kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Metehan Sınır Kapısı’ndaki araçlı geçişler hakkında yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“GKRY’nin altyapı eksikliği ve koyduğu fiziki engeller nedeniyle Metehan Sınır Kapısı’nda yoğun bir trafik sıkışıklığı süregelmektedir. Kıbrıs Rumlarının ülkemizden alışveriş yapmasına mani olmak amacıyla GKRY’nin gümrük kontrollerini maksadını aşacak kadar artırdığı görülmektedir. Bu nedenle, uzun zamandan beri Metehan Sınır Kapısı’ndaki altyapı eksikliğini gidermek ve fiziki engelleri kaldırmaktan kaçınmaktadır. Bu siyasi anlayış, Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Rum halkı ve yabancıların günlük hayatlarını zorlaştırmakta ve yoğun şikâyetlere neden olmaktadır. Rum tarafının gerekli düzenlemeyi yapması halinde yaşanmakta olan trafik sıkışıklığı son bulacak ve bölgede, araçlı geçişlerin aksamadan yapılabilmesine ilişkin başka çözüm arayışlarına ihtiyaç ortadan kalkacaktır.”
 
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