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Metehan’da izdiham

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Güney’de dün resmi tatil olmasını fırsat bilen Rumlar, Kuzey’e akın etti, Metehan barikatında izdiham yaşandı

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Metehan’da izdiham

 
Murat ASLAN
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle Güney’de dün resmi tatildi. Haliyle tatilde olan Rum halkı Kuzey Kıbrıs’a geçmek için barikatlara akın etti.
Yoğunluk nedeniyle Metehan Sınır Kapısı’nda Güney’den Kuzey’e geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Araç kuyruğu 2.5 kilometre uzunluğa ulaşırken,
Rumlar Kuzey’e geçmek için neredeyse bir buçuk saat bekledi.
Sınır kapılarında kalabalığı önlemek adına önlem alınmaması ise tepki çekti.
 
 
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