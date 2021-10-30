Metehan’da araç kuyruğu tersine döndü

Resmi tatili fırsat bilen birçok Kıbrıslı Türk, dün Güney'e akın etti. Kuzey'den Güney'e geçişlerde ciddi bir yoğunluk yaşandı. Araç kuyruğu, Kermiya sosyal konutlarının önüne kadar dayandı



Murat ASLAN

Metehan Sınır Kapısı’ndaki araç kuyruğu dün tersine döndü!

Resmi tatili fırsat bilen birçok Kıbrıslı Türk, Güney’e akın etti. Kuzey’den Güney’e geçişlerde ciddi bir yoğunluk yaşandığı ise HALKIN SESİ objektiflerine takıldı.

Metehan kapısındaki araç kuyruğu, Kermiya sosyal konutlarının önüne kadar dayandı. Barikattaki bu yoğunluğa rağmen muhaceret bölümünde üçüncü sıranın açılmaması ise vatandaşın tepkisine neden oldu.

