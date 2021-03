Metehan, moloz atıklarıyla doldu

Ülkede dereler, ormanlar, boş araziler, yol kenarları adeta çöplüğe dönüştü. Metehan bölgesinde bir alan da inşaat atıklarıyla doldu taştı

Ülkedeki inşatlardan çıkan atıklar, acımasızca etrafa gelişigüzel dökülüyor ve çevreye büyük zarar veriliyor.Ülkede, denetimsizlik, çevreye duyarsızlık sonucu inşaatlardan çıkan atıkların (moloz) gelişigüzel dökülmesi büyük bir çevre sorunu olarak ortaya çıkıyor. İnşaat atıkları ile ilgili gereken denetimin ise yapılmaması dikkat çekiyor. Belediyelerin gösterdiği yerler dışına atıkların dökülmesi, hem çevreye zarar veriyor hem de kötü bir görüntü oluşturuyor.Biyologlar Derneği, ülkedeki atık sorununun giderek dayanılmaz bir hal aldığını vurguladıBiyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yasal olarak tek çöp toplama alanı Güngör Katı Atık Tesisi olduğu halde dereler, ormanlar, boş araziler, yol kenarları ve hemen her yerin atıkların bırakıldığı birer çöplüğe dönüştüğüne işaret etti.Biyologlar Derneği Başkanı Gizem Mulla tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Memleketimizin içi dışı karardı!Ülkemizde kanayan bir yaraya dönüşen atık sorunu giderek dayanılmaz bir hal almaktadır. Öyle ki, ülkemizde yasal olarak tek çöp toplama alanı Güngör Katı Atık Tesisi olduğu halde dereler, ormanlar, boş araziler, yol kenarları ve hemen her yer atıkların bırakıldığı birer çöplüğe dönüşmüş durumdadır. Devletin ve ilgili kurumların bu konudaki yetersizliği ve denetim noksanlığı ne yazık ki bu soruna her geçen gün yeni örnek atık alanlarının oluşmasına neden olmaktadır.İhbar üzerine dernek olarak 12 Mart 2021 Cuma günü Metehan bölgesinde yapmış olduğumuz gözlem sonucu bölgede ciddi şekilde biyoçözünür olmayan ve temeli inşaat atıklara dayanan bir çevre kirliliği tespit edilmiştir.Biyoçözünür olmayan maddeler doğada kaybolmaz ve başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıların sağlığını negatif yönde etkiler. Ekosistem sağlığını bu derecede tehdit eden bu çevre kirliliği ve olası artışı kabul edilemezdir. Bu konuda gerekenin yapılması için Çevre Dairesi’ne şikayetimizi 15.03.2021 Pazartesi günü yapacağımızı belirtmek istiyoruz.”