Metehan, Haziran’a kadar genişletilecek

Metehan Sınır Kapısı’nda genişletme çalışmaları sürüyor. Başbakan Üstel, çalışmaların tamamlanmasıyla geçişlerde bu kadar yoğunluk yaşanmayacağını, çalışmaların yapıldığı alanın çift şerit olacağını ve çembere kadar devam edeceğini belirtti, ayrıca kabinlerde bekleme olmayacağını ifade etti

Başbakan Ünal Üstel, Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların en geç Haziran ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.Başbakan Üstel, ekonomik örgütler ile birlikte Metehan Sınır Kapısı’nda yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.Kara sınır kapılarının iyileştirilmesi için 2023 yılında ekonomik örgütlerle bir protokol imzaladıklarına işaret eden Başbakan Üstel, o günden bugüne ekonomik örgütlerin çalışmaya başladığını söyledi.2003 yılında karşılıklı geçişler başladığında, kara sınır kapılarının yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, 2003 yılından bugüne hem araç sayısında hem nüfusta artış yaşandığına dikkat çekerek, bu nedenle kapılarda yoğunluk yaşandığını belirtti.Ada ülkesinde ulaşımının çok önemli olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, yarım kalan Havalimanı’nın açılmasının sonrasında iyileştirmeler için kara sınır kapılarını sıraya koyduklarını anlattı. Başbakan Üstel, sınır kapılarının ardından deniz limanlarında da daha çağdaş bir görünüm hedeflediklerini belirtti.Başbakan Üstel, ekonomik örgütlerin, Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmalarının, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi gözetiminde ve Başbakanlık’ın denetimi altında yapıldığını söyledi.Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla geçişlerde bu kadar yoğunluk yaşanmayacağını ifade eden Başbakan Üstel, “Burasını tamamen çağdaş bir giriş kapısı yapıyoruz” dedi. Üstel, çalışmaların yapıldığı alanın çift şerit olacağını ve çembere kadar devam edeceğini belirtti.Kabinlerde bekleme olmayacağını dile getiren Üstel, bilgisayarların yenileneceğini, arabaların plakasını okumak için optik okuyucular konulacağını kaydederek, gereken ekipmanın alındığını ve Polis Teşkilatına teslim edildiğini belirtti.Metehan Sınır Kapısı’ndaki yapısal değişikliğin sonrasında kabinlerin de değişeceğini kaydeden Üstel, araç parkının da genişletileceğini söyledi. “Güneyden gelen insanlar KKTC’ye geçtiğini hissedecek” diyen Başbakan Üstel, katkı koyan ekonomik örgütlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.Başbakan Üstel, Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların en geç Haziran ayına tamamlanmasının hedeflendiğini de kaydetti.Yeni kapıların açılmasıyla ilgili soruya ise Başbakan Üstel, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte bazı çalışmalar yaptıklarını ve bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilettiklerini kaydetti.Üstel, “Bu yalnız bizim uhdemizde olan bir olay değil. Biz istediğimiz yerde, isteğimiz kapıyı açamıyoruz. Belli yerlerde, belli kapıları belirledik ve Güney tarafına bildirdik ama maalesef Güney'den henüz bir cevap gelmedi. Cevap geldiği gün biz kapıları çoğaltma taraftarıyız. Süratli bir şekilde yeni kapı açabiliriz. Hiç sıkıntımız yoktur. Planlaması ve programı yapıldı ve bunlar Güney'e iletildi” şeklinde konuştu.