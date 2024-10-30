Metehan'da bitmeyen çile!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilen Kıbrıslı Türkler, Güney Kıbrıs’a akın etti, Metehan kapısında izdiham yaşandı, vatandaşlar geçiş yapmak için bir buçuk saati aşkın süre beklemek zorunda kaldı

Murat ASLAN

Kıbrıslı Türkler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla verilen bir günlük tatili değerlendirmek için Güney Kıbrıs’a akın etti.

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı tek sınır kapısı olan Metehan’da dün yine izdiham yaşandı.

Araç kuyruğu Kermiya Sosyal Konutlarına kadar uzandı, kilometrelerce araç kuyruğu yaşandı.

Kuzeyden güneye geçişlerde araç sürücüleri bir buçuk saati aşkın süre beklemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar, gittikçe artan bu çilenin sona ermesi için her iki tarafın da gayret göstermesini istedi.

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