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Metehan çemberinden Ortaköy’e gidiş çarşambadan itibaren trafiğe kapatılacak

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Lefkoşa’da, Metehan Çemberi ile Ortaköy bölgesi (Sivil Savunma Çemberi) arasındaki yolun sadece Ortaköy’e gidiş tarafı, çarşamba gününden itibaren, 25 Temmuz’a kadar trafiğe kapalı olacak.

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Metehan çemberinden Ortaköy’e gidiş çarşambadan itibaren trafiğe kapatılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)’den yapılan duyuruya göre, bahse konu yol, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında 3 Temmuz Çarşamba 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. Yol 25 Temmuz’a kadar kapalı olacak.
 
Söz konusu zaman zarfında Kemal Şemiler Caddesi (Kalın Yol) ve Metehan Sınır Kapısı istikametinden Ortaköy bölgesine gidiş yapılmayacak. Ortaköy istikametine gidecek sürücülerin Kemal Şemiler Caddesi üzerinden alternatif yolları kullanmaları tavsiye edildi.
 
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