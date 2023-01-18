Mesarya’ya gölet projesi

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile bir araya geldi. Oğuz, Mesarya bölgesindeki dereler üzerine gölet yapma düşünceleri olduğunu belirtti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile bir araya geldi.

Görüşmede, "Türkiye'den KKTC'ye Su Götürme Projesi Kapsamında KKTC'de Yapılmış Olan Tesislerin Geçiş Döneminde İşletilmesine Dair Protokol" imzalandı.

Toplantıda Devlet Su İşleri tarafından yürütülen tarımsal sulama, içme ve kullanım suyu ile ilgili projeler ele alınarak, sulama konusunda planlı su kullanımı ile ilgili görüş alışverişi yapıldı.

Ayrıca ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, araç parkının güçlendirilmesi ve ormancılık alanında yeni eylem planı yapılası konusunda mutabakata varıldı.

Bakan Oğuz, 2022 yılı içerisinde 3 göletin ıslah edilerek su depolama kapasitelerinin artırıldığına dikkat çekerek, 2023 yılında da mevcut göletlerin ıslahı yanında Mesarya bölgesindeki dereler üzerine gölet yapma düşünceleri olduğunu belirtti.

TC Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, dayanışma ve birliği devam ettirdikleri sürece her türlü zorluğun ve engelin üstesinden birlikte gelebileceklerini ifade ederek, "KKTC'de yaşayan soydaşlarımızın refahı, kalkınması ve uluslararası alanda tanınması amacıyla birlikte verdiğimiz mücadele artarak devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

