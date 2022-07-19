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Mesaryalı kadınlara göre bayraklarımız kanser ediyormuş!

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Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Teknecik’ten çıkan kara dumanı ve bir evin balkonuna asılı KKTC ile TC bayraklarının olduğu bir resmi paylaşarak “Her ikisi de kanser, Biri bedeninizde öteki ise zihninizde” yorumunu yaptı

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Mesaryalı kadınlara göre bayraklarımız kanser ediyormuş!

Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin sosyal paylaşım sitesi facebook adresinden yaptığı paylaşım tepki çekti.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na geri sayım sürerken, Mesarya Kadınları İnisiyatifi’nin resmi sayfasından Teknecik elektrik santralinden çıkan kara duman ve bir evin balkonuna asılı KKTC ile TC bayraklarının olduğu bir resim paylaşıldı ve “her ikisi de kanser, Biri bedeninizde öteki ise zihninizde...” yorumu yapıldı.
KKTC’nin kurulabilmesi için şehitlerin verildiği günlerin yıl dönümünde böylesi bir paylaşım tepki topladı. 
Bayraklarımızın fotoğraflarını “zihin kanseri”ne benzeten yoruma inisiyatifteki tüm kadınların destek verip vermediği ise bilinmiyor.
 
 
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