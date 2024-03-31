Mesaryada birçok köyde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik Kurumu, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 09.00 ile 14.00 saatleri arasında yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

“ Akova Köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü”

