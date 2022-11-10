“Mesarya'ya kadın eli değecek”

Eylem Dolmacı, Mesarya Belediyesi'ne bağımsız belediye başkan adayı oldu.





Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Üyesi olarak da görev yapan Eylem Dolmacı Mesarya Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı.

UBP'den aday adayı olan Eylem Dolmacı, partisinin Kürşat Özer ismini belirlemesi üzerine bağımsız adaylığını açıkladı.

Dolmacı, iki yıldır projeleri ile birlikte bölgede adaylık çalışmalarına başlamıştı.

Eylem Dolmacı, Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Aslanköy olmak üzere toplamda 9 köyü içerisinde bulunduran Mesarya Belediyesi'ne bağımsız aday olarak talip oldu.

Eylem Dolmacı Nalcıoğlu'nun adaylık açıklaması şöyle:

Çok değerli güney Mesarya halkı,

"Anti demokratik bir şekilde parti örgütlerinin onayı alınmadan "ben yaparım olur" mantığıyla alınan karara ve aday belirlemek için izlenen yönteme onay vermem mümkün değildir. Mesarya bölgesinin önde gelen kanaat önderlerinin ve halkın büyük çoğunluğunun isteğine bağlı olarak, Güney Mesarya Belediyesi için Bağımsız Belediye Başkan adayı olmaya karar verdim.

Bilindiği üzere partimiz ve ulusal güçler birçok belediyede bağımsız belediye başkan adaylarını destekleme kararı almıştır. Bu desteğin Güney Mesarya belediyesinde de bağımsız belediye baskan adayından yana olacağına inanıyorum.

Bu konuda parti tabanıma parti örgütlerimize, ulusal güçlere ve Mesarya'nın çalışkan halkımıza olan inancım tamdır.

Mesarya bölgesinin gelişip kalkınması için adayım, projelerim hazır ve bu projelerin altyapısını da oluşturdum. Mesarya'yı eski Türk yönetiminde olduğu gibi tekrardan İLÇE yapacağım.

Seçiminiz geleceğinizdir. Projesi olmayan, koltuk için aday olanları o koltuğa oturmasına izin vermeyiniz. 4 yıl daha Mesarya'da kaybetme lüksümüz yoktur.

Çocuklarınızın geleceğini kendi çocuklarımın geleceği gibi düşünerek aday oldum. Yüreğimdeki hizmet aşkı ile aday oldum.

Güney Mesarya'nin kalkınması icin bu projeleri hayata geçirip Mesarya'nın gelişmesi için aday oldum. Bir tarımsal üretim bölgesi olan Mesarya bölgemizin, üreticilerimizin emeğinin karşılığını alabilmesi için aday oldum.

Ben hepinizin adayıyım. Size verdiğim sözlerin arkasındayım, desteklerinizi bekliyorum.

Çok değerli Güney Mesarya'lı kadınlar,

Güney Mesarya'da adaylığım ile birlikte ve sizlerin destekleriyle bir "kadın hareketi" başlamış bulunuyor. Güney Mesarya'daki belediye başkanlığı seçiminde siz değerli kadınların da seçimi belirleyici gücü ve etkisi çok büyük olacaktır.

Sizlerin de destekleriyle Mesarya'ya kadın eli değecektir."



