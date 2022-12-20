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Mesarya ve Girne'de elektrik kesintisi

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Mesarya ve Girne'de elektrik kesintisi
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Mesarya’daki bazı köylerde yarın bir saatlik elektrik kesintisi olacak

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yarın Mesarya’daki bazı köylerde bir saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile 10.30 saatleri arasında; Beyköy, Cihangir, Gökhan ve Düzova bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği ifade edilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

 
Girne’de yarın elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Girne’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak yerler şu şekilde açıklandı:
“Beşparmak Köy Yolu (Köy içi hariç), Teknecik Bölgesi ve Doğusu, Akgünler Benzin İst. Bölgesi, Davutköy, Alagadi Bölgesi, Golf Sahası ve Civarı, Karaağaç Sahil Siteler Bölgesi, Karaağaç Köy Yolu ve Karaağaç Köyü, Karaağaç Su Pompası, Esentepe Sahil, Esentepe Köy İçi, Futbol Sahası Bölgesi ve Su Pompası, Esentepe Doğu Sahil, Bahçeli Köyü, Bahçeli Su Pompası ve Bahçeli Sahil Bölgesi.”
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