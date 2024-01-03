Mesarya'da birçok köy ve bölgede elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar ve Gaziler Köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göreorta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09.00 ile 11.00 saatleri arasında olacak.
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