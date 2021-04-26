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Sn. Ersin Tatar, çok değerli bir kişi olan babanız Rüstem Tatar’ın vefatı nedeniyle siz başta olmak üzere tüm ailenizin başı sağ olsun. Acınızı bir kenara koyup görüşmeler için Cenevre’ye hareket edecek olmanız nedeniyle de başarılar dileriz.
 
Sn. Ersan Saner, yarın Cenevre’de başlayacak olan görüşmeler için siz de Cenevre’ye hareket ediyorsunuz. Ancak keşke hükümet kanadı olarak ülkedeki problemlerle ilgilenseydiniz.
 
Sn. Ünal Üstel, ülkeye karantinasız giriş yapan iki kişinin ihbar sonucu yakalanarak tutuklanması yerinde bir karar. Ancak bu kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine izin veren kişi deşifre edilerek görevden alınması daha önemli olur.
 
Sn. Kutlu Evren, ülkede birçok köyümüzde kırsal kesim arsalarının alt yapısı konusunda devletten adım atılması bekleniyor. Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu?
 
Sn. Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik bölgesi için İmar Planı yapılması önemli bir gelişme. Özellikle Bafra bölgesinin turizm alanında nasıl büyüyeceğinin planlanması çok önemli.
 
Sn. Dr. Erol Uçaner, Cumartesi günü yapılan kalabalık barış yürüyüşü etkinliğinin bulaşı artıracağı yönündeki endişenize hak veriyoruz. Ancak ülkede bazen böyle eylemlerle ses verilmesi de gerekli.
 
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