Mesai arkadaşları, Koreli’ye ağladı

Hayata veda eden Gazimağusa Belediyesi çalışanı Hasan Koreli, son yolculuğuna uğurlandı

Gazimağusa Belediyesi çalışanları, önceki gün kaybettikleri mesai arkadaşları Hasan Koreli’yi belediye binasında düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.

Koreli’nin naaşı mesai arkadaşları tarafından cenaze aracından alınarak omuzlarda taşınıp belediye önüne konulurken, Hasan Koreli’nin eski belediye çalışanı olan babası Ekrem Koreli ve kardeşi Cemal Koreli, taziyeleri kabul etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, genç yaşta bir çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini, böylesi zamanlarda konuşmanın çok fazla anlamı olmadığını ifade ederek, “Beklenmedik ölümler her zaman acıdır, sırasız ölümler her zaman acıdır. Allah rahmet eylesin, ölümlü bir dünyadayız. Bunu hiç unutmayın.” dedi.

Hayatın gerçeğiyle karşı karşıya olduklarını, Koreli’nin uzun zamandır belediye işlerinde emeği olan bir çalışan oluğunu kaydeden Uluçay, merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine de başsağlığı diledi.

Sendika Asbaşkanı Kani İldeniz de, hem iş arkadaşlarını hem de çok sevilen ve sevdikleri bir arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını ifade ederek, çok erken ve hiç beklemedikleri bir kayıp yaşadıklarını belirtti.