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Mertkaya’nın durumu ağır

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Esentepe kavşağında dikkatsizce petrol istasyonuna dönüş yapan araç, karşıdan gelen 39 yaşındaki Volkan Mertkaya yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Mertkaya yoğun bakıma alındı

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Mertkaya’nın durumu ağır
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Girne Tatlısu Anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında 39 yaşındaki motosiklet sürücüsü 39 yaşındaki Volkan Mertkaya ağır yaralandı.
Kaza dün sabah saat 09.30 sıralarında, Girne Tatlısu Anayolunun 15-16. kilometreleri arasında meydana geldi.
61 yaşındaki Mehmet Kötüce, yönetimindeki EA 028 plakalı salon araçla
Tatlısu istikametine doğru seyrederken, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce yolun sağında bulunan petrol istasyonuna dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten süratli şekilde gelen39 yaşındaki Volkan Mertkaya yönetimindeki SV 374 plakalı motosikletle
çarpıştı.
Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Volkan Mertkaya kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
EA 028 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kötüce ise tutuklandı.

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