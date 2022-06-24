Mersinlik köyü boşaltılıyor

Mersinlik bölgesinde yeniden başlayan yangının büyümesi sonrasından İskele Kaymakamlığı Mersinlik köylülerine köyü tahliye etmeleri çağrısı yaptı.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu tarafından yapılan çağrı şöyle:

Mersinlik köyü halkına çok acil duyuru

Rüzgarın yön değiştirmesinden ve geniş bir alana yayılmasından dolayı köyün acilen tahliye edilmesi gerekmektedir. Köy halkı köyü çok acil olarak boşaltması rica olunur.



