Mersinlik köyü boşaltılıyor

Mersinlik bölgesinde yeniden başlayan yangının büyümesi sonrasından İskele Kaymakamlığı Mersinlik köylülerine köyü tahliye etmeleri çağrısı yaptı.
İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu tarafından yapılan çağrı şöyle:
Mersinlik köyü halkına çok acil duyuru
Rüzgarın yön değiştirmesinden ve geniş bir alana yayılmasından dolayı köyün acilen tahliye edilmesi gerekmektedir. Köy halkı köyü çok acil olarak boşaltması rica olunur.
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