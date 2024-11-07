banner913
banner932
Yarın Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi...
Yarın Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi...
18 0
Hediyede KKTC unutulmadı
Hediyede KKTC unutulmadı
18 0
 
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
17 0
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
19 0
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
20 0
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
39 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
32 0
banner1059

Merkezi Cezaevi’nde eğitime katılanlara sertifika verildi

banner1020

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKUNSEM), Merkezi Cezaevi’nde düzenlediği eğitim seminer programını başarıyla tamamlayanlara sertifika verdi.

banner1045
Merkezi Cezaevi’nde eğitime katılanlara sertifika verildi
banner971
Üniversite'den verilen bilgiye göre, sertifikalar, İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Azmiye Yınal, AKUNSEM Müdürü Öğr. Gör. Bengü Kayıarslan ve Merkez Cezaevi Müdürü Sayın Fatih Erdoğan tarafından verdi.
Program, cezaevi personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla AKÜN ve KKTC Merkezi Cezaevi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.