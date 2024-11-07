Merkezi Cezaevi’nde eğitime katılanlara sertifika verildi

Üniversite'den verilen bilgiye göre, sertifikalar, İşletme Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Azmiye Yınal, AKUNSEM Müdürü Öğr. Gör. Bengü Kayıarslan ve Merkez Cezaevi Müdürü Sayın Fatih Erdoğan tarafından verdi.
Program, cezaevi personelinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme amacıyla AKÜN ve KKTC Merkezi Cezaevi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.
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