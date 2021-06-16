“Merkez Lefkoşa, etkinliklerin kalbi olacak”

LTB Başkanı Harmancı, Merkez Lefkoşa projesini başkentin eski belediye başkanlarına tanıttı. Harmancı, bu yatırımın sadece çarşı ve Açık Pazar için değil etkinliklerin de kalbi olacağını vurguladı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bugün hizmete girecek Merkez Lefkoşa projesi, başkentin eski belediye başkanlarına ve bazı belediye başkanlarına tanıtıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kültür, sanat, spor ve ekonomi faaliyetlerinin bir arada yürütülebileceği Merkez Lefkoşa’nın tanıtım toplantıları tamamlandı. Merkez Lefkoşa bugün18.00'de düzenlenecek törenle hizmete konulacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, davetlilere açık pazar, çarşı, etkinlik ve organizasyon alanı gibi çok yönlü özelliklere sahip merkezin iç ve dış alanlarını gezdirerek işlevleri konusunda bilgi aktardı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Projenin uygulamasına 300 kamyon atık çıkararak başladık. Bu alanı haftada bir düzenlenen Açık Pazar yanında sanatsal, kültürel faaliyetler, yerel üreticileri destekleyecek çeşitli aktiviteler yanında araç pazarlarından sergi, fuar gibi birçok amaca hizmet edebilecek çok fonksiyonlu aktivite zenginliği olan bir yapı planladık. Toplam 9 milyon TL’lik bu dev yatırımı 2021 yılında bitirip faaliyete geçirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Merkez Lefkoşa’nın tamamen engelsiz bir yapı olarak tasarlandığını vurgulayan Başkan Harmancı, kapalı alanda 85 kişilik tiyatro ve amfi salonu, 280 metrekarelik sergi, sportif faaliyet ve etkinlik salonu, restoran-kafe, 2 özel toplantı odası ve idari binaların olduğunu dile getirdi.

Harmancı, “Burada sadece bir açık pazar yapmadığımızın bir kez daha altını çizmek isterim. Merkez Lefkoşa’nın saydığım özelliklerini yansıtabilmesi için burayı birçok adımla desteklemeyi düşünüyoruz. Bizlere çeşitli etkinlikler için talepler geliyor. Artık bu beklentide olan insanlarımıza rahatça cevap verebilecek bir yerimiz, merkezimiz var. Şimdiden 7 farklı etkinlik için burası rezerve edilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Harmancı sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yapılan büyük yatırım sadece çarşı ve Açık Pazar için değil aynı zamanda etkinliklerin de kalbi, merkezi olabilecek şekilde dizayn edildi. Geçmişten bugüne Lefkoşa’ya emek veren tüm eski belediye başkanlarına, iki dönemdir benimle çalışan seçilmiş belediye meclis üyelerine, tüm takım arkadaşlarıma ve buraya gelerek bizleri onurlandıran tüm belediye başkanlarına çok teşekkür ederim.”

