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Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor

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Merkez Lefkoşa'da ücretsiz şeker taraması yapılıyor
İhtisas Lions Kulüpleri Nicosia New Generation, Young Professionals Cyprus Virtual ve Nicosia Pandora Cyprus Kulüpleri, tarafından bugün ücretsiz şeker taraması yapılıyor.
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile işbirliği içinde Merkez Lefkoşa'da yapılacak tarama saat 09:00’da başladı.
Kulüpler tarafından yapılan ortak açıklamada, “Diyabet hastalığı, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nin beş küresel servis aktiviteleri arasında yer alıyor” denildi.
 
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