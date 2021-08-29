Meritler aşılamada birinci

Ülkemizde covid-19 salgınıyla mücadele konusunda uzmanlar ve devlet yetkililerinin aşılanma çağrısına uyan tüm otellerin, çalışanlarının aşılanması hususunda gayret gösterdiği bu dönemde Merit Otelleri aşılanmayı tamamlayan ilk turizm grubu oldu. Merit otellerinden edinilen bilgiye göre Kıbrıs’taki Merit Otellerinde çalışan emekçilerin -son 6 ay içinde covid geçirmiş ve hamile olanlar hariç; %99.8'inin aşılanma sürecini tamamlandığı öğrenildi. Aşı olmanın, toplum sağlığının korunmasındaki önemine vurgu yapan otel yönetimi, sağlıktaki uzman kişilerin aşılanmanın önemine yaptıkları vurgudan hareketle, hem çalışanların sağlığını korumak hem de misafirlerine güvenilir ve steril bir ortamda hizmet vermek amacıyla tüm "Merit Ailesi" olarak aşılamayı tamamladıklarını kaydetti.