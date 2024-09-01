Merit Starlit, Montenegro’nun yıldızı

Merit Starlit Hotel & Rezidans, Montenegro Turizm Bakanlığı yüz tam puanın geçer not aldığı beş yıldız katagorizasyon değerlemesinden, 216 puan alarak Adriatik’in en yüksek değerlemesine sahip otel olarak Avrupa’ya adını altın harflerle yazdırdı.

20 bin metrekare’lik kapalı alana kurulan Merit Starlit, 49 Rezidans, 44 Otel odası, farklı konseptlerde dünya mutfaklarından leziz örnekler sunan 4 restaurant, Cigar Club, Sky Lounge Bar, SPA ve Casino’su ile Merit ailesinin yeni değeri olarak Montenegro misafirlerini ağırlamaya başladı.

Misafirlerini kabul etmeye başladığı 2 aylık dönemde Starlit, Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretcilerinin akınına uğradı. Merit Starlit, Trip Advisor, Google, Booking.com gibi tanıtım sitelerinde misafirleri tarafından yüzlerce pozitif yorum alırken, artan beğeniler neticesinde bir anda Avrupa’nın en yüksek skorlu Oteli tahtına oturdu.

Merit Starlit, %96.52 gibi inanılmaz bir ortalama skorla tüm online satış kanalları arasında, bulunduğu bölgedeki uluslararası tanınırlığa sahip One&Only, Regent, Dukley, Splendid Hotel gibi tesisleri geride bırakarak birinciliğe ulaştı. Ayrıntıya girildiğinde Merit Starlit Google’dan %94, Booking.com’dan %100 ve Trip Advisor’dan %100 tam puan aldı.



Tüm misafirlere asist hizmeti

Tüm Rezidans ve Otel konaklayanlarına sunulan Star Assist hizmeti misafirlerin memnuniyetini arttırarak lüks anlayışının sınırlarını zorluyor.

Star Assist kadrosu hizmet sunmaları için atandıkları misafirlerine daha uçaklarına binmeden ulaşıyor, yol boyu ve sonrasında estetik bir karşılama ile eşlik ediyor. İki kişilik ekipler misafirimize gün boyu hem asistanlık hem de butler hizmeti veriyor. Siz eşsiz Budva manzaralı odanızda oturuken veya Maybach’ınızda seyahat ederken, Star Assist tüm detaylar üzerinde çalışıyor ve hizmet kalitesini maksimum seviyeye ulaştırıyor.





