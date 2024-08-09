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Merit Poker için 3 bin turist geldi

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Merit Poker için 3 bin turist geldi
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Dünyada trend haline gelen ve turizm fuarlarında artık standları olan Poker oyunları giderek önem kazanırken ülkemizde bu yöndeki turizm hareketi de büyüyor.
Merit otellerinin liderliğini yürüttüğü poker turnuvası turizminde yine 3 bin kişiyi aşan turist poker turnuvasına katılmak amacıyla KKTC’ye geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtımı için İtalya ile ortak "Dolce Vita" serisini başlatan Merit Poker beklentinin üstünde bir katılım aldı.
Turnuva kapsamında 1200 oyuncu ve beraberlerinde gelen turistler toplamda 3000 kişiye yakın bir kalabalık oluşturdu.
Turnuva süresince Girne çarşı ve bölge esnafının da yüzünü güldüren Merit Poker oyuncuları -dar boğazdan geçen ekonomimize önemli bir katkı sundu.
 
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