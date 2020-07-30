Merit Park Otel konuğu ve temaslısı karantinada

Girne bölgesinin güzide otellerinden Merit Park Hotel’e gelen bir konuğa yapılan Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması neticesinde karantina odasında olan bu konuk ile temas ettiği çalışan karantinaya alındığı otel yönetimi tarafından açıklandı.

Merit Park Hotel yönetiminden yapılan açıklama şöyle:

"30 Temmuz tarihinde, saat 14:00’da otelimiz Merit Park Hotel’e giriş yaparak prosedür gereği özel karantina koridorunda bulundurduğumuz ve otel güvenliğinin kontrol ettiği özel karantina odasında test sonucunu bekleyen bir misafirimizin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu bilgisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından saat 20:30 civarı otelimize iletilmiştir. Tüm kamera kayıtları detaylı bir şekilde incelenmiş, geçen zaman içinde misafirimizle otele giriş prosedürleri esnasında teması olan personelimiz belirlenmiş ve tümü ayrı bir karantina bölümünde gözlem odalarına alınmış, Sağlık Bakanlığı yetkilileri bilgilendirilmiştir. Görüldüğü üzere Merit Park, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının bu konu ile ilgili tüm protokolleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Otelimiz KKTC Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği tüm sağlık önlemlerini, konuklarımızın ve personelimizin güvenliği açısından harfiyen uygulamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."