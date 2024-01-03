Merit otellerinde yılbaşı coşkusu

Merit otellerinde yılbaşı gecesi sahne alan ünlü sanatçılar, coşkulu saatler yaşattı

Merit otellerinde yılbaşı eğlencesi bir başka yaşandı.Yeni yılı misafirleri ile karşılamaya özenle hazırlanan Merit Lefkoşa Hotel, yılbaşı özel eğlence programı ile tüm misafirlerine coşkulu bir gece yaşattı.Lobi’de piyano dinletisi ve şampanya kokteyl ile başlayan gecede; otelin roof’unda gerçekleşen Merit Lefkoşa Hotel özel eğlence programı ile yılı karşılamayı tercih eden misafirler, fasıl ekibinin muhteşem sahne performansı ve oryantal Dilaram’ın kıvrak danslarıyla 2024’ü coşkuyla karşıladılar.Öykü Gürman da yılbaşı için sahne aldığı Merit Lefkoşa Hotel& Casino’da muhteşem bir performans sergiledi.Eşsiz sesi ,güzelliği ve zerafeti ile salonu dolduran hayranlarını adeta büyüleyen sanatçı unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Dansları ve sahne performansı ile sevenlerini mest eden sanatçı hareketli şarkıları ile dinleyenlerini coşturdu.MERİT CRYSTAL COVE OTEL’DE KORAY AVCI COŞKUSUMerit Crystal Cove ise, yeni yılı ünlü sanatçı Koray Avcı ile karşıladı. Koray Avcı, bine yakın hayranına yeni yıl akşamında unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Perküsyon show ve dans gösterileri de geceye renk kattı.Sevilen sanatçı Koray Avcı, sahneye gelen sürpriz pasta ile doğum gününü de Merit Crystal Cove Otel’de hayranlarıyla birlikte kutlayarak çifte kutlama yaptı. Güçlü sesi, sempatik tavırları ve enerjik sahne performansıyla kendisini dinlemeye gelenlerin gönlünde taht kuran Koray Avcı, 2024 için geri sayımın ardından yeni yılın ilk dakikalarına sevenleriyle hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek girdi.MERİT ROYAL DIAMOND YENİ YILI KENAN DOĞULU İLE KARŞILADIÖte yandan Merit Royal Diamond, Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu ile 2024’e merhaba dedi. Merit Royal Diamond Otel’in büyüleyici Karpaz Balo Salonu’nda sahne alan Kenan Doğulu, iki bini aşkın hayranına hafızalardan silinmeyecek bir yılbaşı coşkusu yaşattı.Göz alıcı bir atmosferde muhteşem dans gösterileri ile başlayan gecede ilk olarak ünlü komedyen Baturay Özdemir, stand-up gösterisi ile sahne aldı. İlerleyen saatlerde Kenan Doğulu’nun Diamond sahnesine çıkmasıyla coşku doruğa çıktı. Müziğe adım attığı ilk yıllardan bu yana dillerden düşmeyen şarkılarından oluşan muhteşem repertuarı, etkileyici sahne görselleri ve temposu hiç düşmeyen performansı ile Kenan Doğulu, bir kez daha unutulmaz bir geceye imza attı.MERİT PARK HOTEL, ÖZCAN DENİZ’ İ AĞIRLADIMerit Park Hotel ise, yılbaşı gecesi Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Özcan Deniz’ i ağırladı.