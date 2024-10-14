banner913
banner932
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nden “Adalet İçin 3 dakika karanlık” eylemi…
15 0
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi
33 0
 
Koltuk kavgasını bırakın, ilaç krizine bakın
Koltuk kavgasını bırakın, ilaç krizine bakın
22 0
Kaçak estetik müdahaleye baskın
Kaçak estetik müdahaleye baskın
25 0
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
Kozanköy’den Maraş’ta tarihi galibiyet
94 0
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
Girne Arkın Group Fest 24'e, muhteşem kapanış
48 0
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
45 0
banner1032

Merit Otelleri ve Mare Monte Derneği’nden öğrencilere bağış

banner1020

banner1045
Merit Otelleri ve Mare Monte Derneği’nden öğrencilere bağış
banner971
Merit Otelleri ile Mare Monte Girişimci Yardımseverler Derneği Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Tepebaşı İlkokulu öğrencilerine ayakkabı ve okul çantası hediye etti.
Yapılan yazılı açıklamada, Merit Otelleri ve Mare Monte Derneği yetkililerinin topluma katkı sağlayacak projelerde yer almaya devam edecekleri, çocukların eğitim hayatına destek olmanın öncelikli hedefleri arasında olduğu belirtildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.