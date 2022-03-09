Merit Lefkoşa’dan kadın çalışanlarına jest

Merit Lefkoşa Otel kadın çalışanları, geleneksel olarak düzenlenen Kadınlar Günü yemeğinde bir araya geldiler

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine GÜRSES, 8 Mart Kadınlar günü vesilesi ile düzenlediği öğle yemeğinde kadın personeli ile bir araya geldi.8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde geleneksel olarak her sene kadın personeli ile bir araya gelen Gürses, her zaman olduğu gibi kadın çalışanlarını çiçeklerle karşıladı.Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, etkinlikte kadın çalışma arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmasında; Kadınların tüm dünyada şiddete, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı verdikleri mücadeleyi kazandıkları gün olan 8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde çalışanları ile bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirirken, “Sizler aileniz ve kendiniz için ekmeğinizi emeklerinizle kazanıyorsunuz iş yerinizde hepinizin ayrı ayrı görevleri olduğu gibi evelerinize gidince de bir anne ve bir eş olarak yürekten ve sevgiyle emekler veriyor, çaba ve başarılarınızı sergiliyorsunuz. Öncelikle Merit Lefkoşa Otelimizde vermiş olduğunuz emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder; eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmeniz temennisi ile Kadınlar Gününüzü yürekten kutlarım” dedi.Merit Lefkoşa Hotel’in usta şeflerinin hazırlamış olduğu lezzetli menü ile gerçekleşen öğle yemeği, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflar ile son buldu.