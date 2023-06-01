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Merit Lefkoşa ve Gürses’i onurlandıran ödül

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3. Altın Caretta Ödül töreninde, Merit Lefkoşa Otel, “Yılın En İyi Şehir Oteli" , Otelin Genel Müdürü Mine Gürses ise "KKTC Turizmine Değer Katan Kadın Yönetici” ödülünü aldı

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Merit Lefkoşa ve Gürses’i onurlandıran ödül
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Saygın Medya ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlemiş olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 3. Altın Caretta Ödül töreninde; Merit Lefkoşa otel " Yılın En İyi Şehir Oteli" , Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses ise "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizmine değer Katan Kadın Yönetici " ödülünü aldı.
3. Altın Caretta Ödül töreninde “Yılın en iyi şehir oteli” ödülünü almak için sahneye otel yönetici arkadaşları ile birlikte çıkan Mine Gürses; “Bu ödülü her zaman özveri ve sevgiyle hizmet eden tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum” diyerek, Saygın Medya ve İş insanları derneğe teşekkürlerini iletti. 
Sahnede güzel bir sürpriz ile de karşılaşan Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses’e "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizmine değer Katan Kadın Yönetici " ödülü Saygın Medya Kurucusu Saygın Kurt takdim etti.
Ödül öncesi hazırlanan video ile sahnede duygulu dakikalar yaşandı.
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