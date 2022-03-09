banner762
28 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
46 0
 
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
15 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
185 0
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
152 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
banner797
banner794

Merit Lefkoşa kadın çalışanlarını unutmadı

banner476

Merit Lefkoşa Hotel kadın çalışanları, geleneksel olarak düzenlenen, kadınlar günü yemeğinde bir araya geldiler

banner714
Merit Lefkoşa kadın çalışanlarını unutmadı
Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, 8 Mart Kadınlar günü vesilesi ile düzenlediği öğle yemeğinde kadın personeli ile bir araya geldi.
8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde geleneksel olarak her sene kadın personeli ile  bir araya gelen Gürses,  her zaman olduğu gibi kadın çalışanlarını çiçeklerle karşıladı.

Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, etkinlikte kadın çalışma arkadaşlarına hitaben yaptığı konuşmasında; Kadınların tüm dünyada şiddete, eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı verdikleri mücadeleyi kazandıkları gün olan  8 Mart Dünya emekçi kadınlar gününde çalışanları ile bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiririken, “Sizler aileniz ve kendiniz için ekmeğinizi emeklerinizle kazanıyorsunuz iş yerinizde hepinizin ayrı ayrı görevleri olduğu gibi evelerinize gidince de bir anne ve bir eş olarak yürekten ve sevgiyle emekler veriyor, çaba ve başarılarınızı sergiliyorsunuz. Öncelikle Merit Lefkoşa Otelimizde vermiş olduğunuz emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür eder; eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmeniz temennisi ile Kadınlar Gününüzü yürekten kutlarım.  dedi.
Merit Lefkoşa Hotel’in usta şeflerinin hazırlamış olduğu lezzetli menü ile gerçekleşen öğle yemeği, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflar ile son buldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.