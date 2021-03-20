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Memurların ek mesailerinde aceleci davranmayın

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, devletin işletmelere ve işleyenlere destek vermesi gerektiğini söyledi ve “Devlet memurlarının ek mesailerinde aceleci davranmamalarını umuyoruz” dedi

Memurların ek mesailerinde aceleci davranmayın
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, ekonomik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hızlı bir şekilde bazı açılımların yapılması gerektiğini savunan Deniz, devletin işletmelere ve işleyenlere destek vermesi gerektiğini kaydetti.
 “Dış pazara erişmemiz lazım. Turizm, yükseköğretim ve inşaat sektörümüz göz önünde olsa da bunları besleyen bütün sektörlerimizde olumsuz olarak etkilenmektedir” şeklinde konuşan Deniz, “Süratle bazı açılımları yapmalıyız. Bu ülkenin ekonomi çarklarının sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için dış talebi ülkemize nasıl getirebiliriz.  Aşılama sürecini belli bir orana getirebilirsek, hasta olma riskimizi, yatakta tedavi olma riskimizi ortadan kaldırabiliriz. Özellikle işsizlik oranlarındaki artış ve işletmelerin durumu açık ve net bir şekilde ortadadır. Devletin işletmelere ve işleyenlere destek vermesi gerekir. İstihdamın, işletmelerin desteklenmesi şarttır. Önümüzdeki süreçte daha da kötü sonuçlar görebileceğiz bu destekler yapılmazsa” dedi.
 “En büyük sorun kaynak sıkıntısı. Bu mevcut şartlarda kaynağa ulaşabilmemiz de pek mümkün görünmüyor. Devletin gelirlerinin ne kadar azaldığı raporumuzda bellidir. Devlet memurlarının ek mesailerinde aceleci davranmamalarını umuyoruz” diyen Deniz, “En yakın Güney komşumuz aylar evvel 1 Nisan’da turizm sezonuna açacağını belirtmişti bizde ise henüz ortada hiçbir şey yok. Gerek ulaşım sorunları gerek pandeminin etkisi, ama pay almak istiyorsak geç kaldık. Aceleci olmak lazım. Tarih belirleyip hazırlığımızı yapmalıyız. Ülkemizde şu anda yatırım iklimi yoktur. Muazzam bürokratik engeller vardır. Bugün buraya yatırımcı beklemek, bu şartlarda hayalden öteye geçmez” ifadelerini kullandı.
 
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