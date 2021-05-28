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Memurlar Pazartesi ödenecek

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, emekli ödemelerinin dün gerçekleştirildiğini, pazartesi de memur ödemelerinin yapılacağını açıkladı

Memurlar Pazartesi ödenecek

 
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Meclis’te söz alarak emeklilerle ilgili kararın yasallaşması gerektiğini, bununla ilgili gereğini yapacaklarını söyledi.
300 milyon TL’nin 75 milyon TL’sinin Merkez Bankasından alındığını, 200 milyon için ihalenin de bugün biteceğini söyleyen Oğuz, haziran ayında yapılacak harcamaları sıraladı.
Şu anda protokol çerçevesinde savunmayla ilgili harcamaların alınmasında hiçbir sorun olmadığını kaydeden Oğuz, protokol çerçevesinde alınan krediler kapsamında geçen ay 100 milyon TL geldiğini bu ay henüz kaynak girişi olmadığını anlattı.
Projelerin açılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Oğuz emekli ödemelerinin dün gerçekleştirildiğini, pazartesi de memur ödemelerinin yapılacağını anlattı, yapılan ve yapılacak diğer ödemeleri sıraladı.
Oğuz bir soru üzerine, belediye başkanlarının emekli maaşlarının ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntı konusunda gerekli adımların atıldığını anlattı.
 
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