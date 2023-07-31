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Memur-Sen’den Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

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Kıbrıs Türk Memur Sendikası Başkanı Akın Manga, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

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Memur-Sen’den Toplumsal Direniş Bayramı mesajı
Menga mesajında 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkı için üç önemli tarihi günün yıl dönümü olduğunu kaydetti.
 
Manga mesajında şu ifadelere yer verdi:
 
“Tarihinin hiçbir döneminde, Yunan idaresine girmemiş, Kıbrıs’ta, Anadolu çıkışlı Kıbrıs Türk halkını, hiçbir güç yok sayamaz, azınlık olarak göremez, Egemen varlığını ve KKTC Devleti'ni görmezden gelemez. KKTC Devleti’nin egemen varlığı ve uluslararası siyasi eşit statüsü ya kabul edilip iki devletli çözümün yolu açılacaktır. Ya da KKTC Devleti, dost ve kardeş ülkelerce tanınarak, yoluna devam edecektir”
 
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