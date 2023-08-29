Memur-Sen Genel Başkanı Akın Maga, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Maga, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri gününün 101. yıldönümünün onur ve gururla kutlandığını söyledi.

Manga, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Manganın mesajı şöyle:

“TBMM 1921 yılında Meclis Başkanlığı yanında Olağanüstü yetkilerle, Atatürk’e Başkomutanlık görevini de vermişti.

22 Gün, 22 gece süren Sakarya Meydan savaşındaki zaferinden sonra, Atatürk’e TBMM tarafından Gazi unvanı verildi.

26 Ağustos 1922 sabahı başlatılan büyük taarruzla, Yunan hatları 24 saat içerisinde, Türk ordusunca ele geçirildi.

2 Eylül 1922 günü, Yunan orduları komutanı General Trikopis, komuta kademesiyle 1. Ordumuza teslim olmuşlardır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, ‘Ordular İlk Hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ emriyle başlayan taarruz, Uşak’dan başlayıp, 9 Eylül günü İzmir’in düşmandan temizlemesiyle, zaferle sonuçlanmıştır. 3 yıl, 4 ay süren Kurtuluş savaşımız Türk Ulusunun büyük zaferiyle sonuçlanmış, Dünya Mazlum Ulusları için umut kaynağı olmuştur.

Tarihi Altın Zaferlerle dolu, Türk Ordusu’nun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Türk Ulusuna Kutlu Olsun.”

