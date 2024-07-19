Memur-Sen, 20 Temmuz’un, Kıbrıs Türk Halkının Barış ve Özgürlük bayramı olduğunu vurguladı

Memur-Sen, 20 Temmuz’un, Kıbrıs Türk Halkının Barış ve Özgürlük bayramı olduğunu vurgulayarak, 20 Temmuz 1974 mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Memur Sen’in 20 Temmuz 1974 mutlu Barış Harekatı’nın 50. yıldönümünü nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle;

“16 Ağustos 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Türk ve Rumların siyasi eşit ortak olduğu federal bir Cumhuriyetti. Buna rağmen Rum’lar Yunanistan’ın silahlı destek ve teşvikiyle, 21 Aralık 1963’te, Akritas Soykırım Planını uygulamaya koyarak, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla işgal etti.

Orantısız imkan ve gücüne rağmen 11 yıl boyunca TMT ve Mücahitlerimiz kahramanca direnerek, Rum saldırılarını püskürttü, ENOSİS’ e geçit vermedi.

15 Temmuz 1974’te, Yunanistan’daki albaylar cuntası, Kıbrıs Rum lideri MAKARİOS’ a karşı, Kıbrıs’ta bir darbe düzenlemiş, MAKARİOS kaçmış, faşist Nikos Samson, ilan edilen sözde Elen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Cumhur başkanı ilan edilmiştir.

Tüm gelişmeler, Kıbrıs Türk halkı’ nın soykırımına sıranın geldiğini gösteriyordu. Bülent Ecevit başkanlığındaki Türkiye Hükümeti, Dış temaslarını sürdürürken, askeri hazırlıklarda devam ediyordu. Garantör İngiltere, Kıbrıs’a ortak müdahaleyi reddedince, Türkiye kendi göbeğini kendisi kesme kararını verdi.

Bunun üzerine 20 Temmuz 1974 sabahı, saat 05,00’te 1.Barış Harekatı başlatılmış oldu. 22 Temmuz 1974’te Ateş kes yapıldı. Ancak, Rum-Yunan güçlerinin Türk yerleşim yerlerine karşı saldırıları sürdürüldü. Çıkarma birliklerimizin güvenliği tehdit edilmeye devam etti.

14-16 Ağustos 1974’te 2. Barış Harekatı başlatılarak, bugünkü KKTC Devleti sınırları çizilmiş oldu. Barış ve Özgürlük bayramımızın 50 yıldönümü kutlamaları için, TC Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aramızda olmasının Onur ve Gururunu yaşıyoruz.

Ancak, Kıbrıs Rumları arasındaki iç savaşa son veren Yunanistan’a demokrasiyi getiren, Türk Barış Harekatı için, Rum-Yunan tarafının, Türkiye’ye teşekkür etmesi gerekmiyor muydu?



Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis’in sözde harekatı kınama amacıyla Güney Kıbrıs’a gitmiş olması, ne büyük çelişkidir. Egemen KKTC Devleti halkının ve Türk Ulusunun, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun.”

