Tel-Sen, “Mağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin bir bölümünün de içerisinde bulunduğu alanın TC Konsolosluğu’na devredilmesi kararına karşı greve gitti. Türk-Sen Başkanı Bıçaklı, kurumların bir bir devletin elinden gittiğini söyledi

Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nin boşaltılması için girişim yapıldığını savunarak, “evimizden çıkmayacağız” dedi; süresiz grev dahil her türlü yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

Tel-Sen, dün Gazimağusa Telekomünikasyon Dairesi’nde 08.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yaptı.

Dairenin devredilmesine yönelik alınan Bakanlar Kurulu kararına karşı dava dosyalayan Tel-Sen, ardından Lefkoşa’da Mahkemeler önünde basın açıklaması da yaptı.

Sendika üyeleri daha sonra Maliye Bakanlığı önüne yürüdü, burada basın açıklaması yaptı ve bakanlığa siyah çelenk bıraktı.

Eyleme destek veren Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, mahkemeler ve bakanlık önünde yaptığı açıklamada, ülke yönetimine aday siyasilerin, halkın refahı ve ülkenin kurumların devamlılığı için var olduğunu söyledi.

Kurumların bir bir halkın devletin elinden gittiğini ifade eden ve Havayolları havalimanı otelleri örnek veren Bıçaklı, “Toplumun malı olan değerleri yaşatma değil elden çıkarma satma derdinde olunduğunu” öne sürdü.

Mağusa’da da Telefon Dairesi’nin boşaltılarak konsolosluk yapılmak istendiğini savunan Bıçaklı, “Memlekette yer mi kalmadı” diye sordu.

Maliye Bakanı’nın daireye bir apartman kiralanması için talimat verdiğini ifade eden Bıçaklı, Başbakan ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanını eleştirdi, bu konuda alınan Bakanlar Kurulu kararına karşı dava açtıklarını söyledi.

Bıçaklı, “Tel-sen ve Türk-sen kurumlara çalışanlara sahip çıkmaya devam edecek” dedi, Anayasal ve yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan da, bina ile ilgili yaşanan süreci özetleyerek, “Yanlış yapıyorsunuz” görüşünü dile getirdi, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın hukuken yanlış bir karar olduğunu savundu.

Çalışanların bir apartmana taşınmak istendiğini ifade eden Soysan, “Ev sahibi evden atılacak, kendisine kira ödenecek, evi de başkasına vereceksiniz” ifadelerini kullandı ve “Bunu kabul etmeyeceğiz her türlü eylem süresiz grev dahil tüm yasal haklarımızı kullanacağız” dedi.

“Orası bizim evimizdir evimizden çıkmayacağız” ifadelerini de kullanan Soysan, seçime üç kala burada olmak istemediklerini ancak “getirildiklerini” savundu, bu ısrarda devam edilirse bunun bugünkü gibi bir basın açıklaması ile kalınmayacağını, eylem grev tüm yasal hakların kullanılacağını söyledi.

Soysan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na da çalışana, evine sahip çıkması çağrısı yaptı.

