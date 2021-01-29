Memleketi felakete doğru sürüklüyorsunuz

İşadamı Ali Başman’dan hükümete tepki: “Memleketi sağlıkta da ekonomide de felakete doğru sürüklüyorsunuz”





Başman Grup, Tekstil, Muhasebe ve Finans Direktörü Ali Başman "Memleketi sağlıkta da ekonomide de felakete doğru sürüklüyorsunuz" diyerek hükümeti eleştirdi.

Başman şu ifadeleri kullandı:

“Devlet erkanına çağrı!! Zamanında alamadığınız veya alıp da denetimini yapmadığınız kararlar ve kendi aranızda yaşadığınız itilaflar sayesinde memleketi sağlıkta da ekonomide de felakete doğru sürüklüyorsunuz. Ülkemizdeki vakalar geciktiğiniz her gün daha dramatik hale gelmekte. Belli ki en az 10 gün süre ile ülke geneli Mart 2020'de olduğu şekliyle tam kapanmaya gidilmesi virüsü kontrol altına almanın tek yoludur. Artık kendinize gelin ve daha fazla gecikmeden doğru ve yerinde kararlar üretin... Haa bu arada özel sektör ve çalışanları için planladığınız ekonomik hibe destek paketini de hızlı şekilde duyurmanızı hassasiyet ve merak içinde bekliyoruz.”

