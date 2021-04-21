Memleket kilitlenir

TDP Milletvekili Zeki Çeler, hükümetin önerdiği tarihte seçim yapılması durumunda, ülkenin seçim yasakları nedeniyle 2022 yılında 6 ay kilitleneceğini vurguladı





Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili Zeki Çeler, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin önerdiği tarihte seçim yapılması durumunda, ülkenin seçim yasakları nedeniyle 2022 yılında 6 ay kilitleneceğine dikkat çekti.

Çeler, hükümeti oluşturan partilerin derdinin toplumsal değil, koltukta nasıl daha fazla kalırız olduğunu kaydetti.

Hükümet kurulurken komitelerde çoğunluk olamayacağının bilindiğini, seçim kararının belirleneceği Hukuk ve Siyasi İşleri Komitesi’nde de eşitlik olduğunu anımsatan Çeler, bunu bilmesine rağmen hükümeti oluşturan partilerin şimdi de seçimlerle ilgili Ad Hoc komite kurarak çoğunluğunu elde etme, dolayısı ile de seçim tarihini kendine göre belirleme çalışması içine girdiğini ancak bunun kaos ve karmaşa yaratmaktan başka bir işe yaramayacağını kaydetti.

Tek kişi için ara seçim yapılmak zorunda kalınacaksa bunun sorumlusunun da azınlık hükümeti olacağını belirten Çeler, “Erken seçimden kaçan hükümet, ülkeyi 1 kişi için seçim yapmak zorunda bırakabilir. Halbuki 1 kişilik seçim için harcanacak 10 Milyon TL ile okul yapılabilir, bu para pandemi nedeniyle mağduriyet yaşatan vatandaşlara verilebilir” dedi.

