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Meme kanserinde erken teşhis önemli

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KHYD Başkanı Raziye Kocaismail mesajında her yıl  200-250 civarında yeni meme kanseri vakası teşhisi yapıldığını kaydederek meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti

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Meme kanserinde erken teşhis önemli
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 22 Ekim Pembe Gün dolayısıyla mesaj yayımlayarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail mesajında her yıl  200-250 civarında yeni meme kanseri vakası teşhisi yapıldığını kaydetti.

Kocaismail, KHYD’nin meme kanserine yakalanan kişilere ücretsiz olarak sunduğu,  peruk, silikon meme, özel sütyen, lenf ödem korsesi, bandaş, fizik tedavi ve psikolog hizmetinin yıllık 200 bin TL’lik bir gider oluşturduğunu ifade etti.

Pembe Gün kapsamında satılan ürünlerden gelecek gelir ile Derneğe kaynak sağlanmaya çalışıldığını belirten Kocaismail, gün dolayısıyla okullarda, bankalarda  ve bir çok iş yerinde pembe giyilerek meme kontrollerinin gerekliliğine dikkat çekildiğini belirtti.

Kocaismail, erken teşhisi teşvik etmek adına katkı koyan herkesi kutladı ve teşekkürlerini sundu.

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