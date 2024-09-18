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Melisa Karanlık “Girne Arkın Fest24”te sahne aldı…

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“Girne Arkın Fest24” kapsamında  Melisa Karanlık ve Orkestrası Girne Antik Liman’da sahne aldı.

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Melisa Karanlık “Girne Arkın Fest24”te sahne aldı…
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Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, dün akşam Liman Merkez Sahne’de performans sergileyen grup, seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.



-“Grenhölm Metodu” oyunu bu akşam izleyiciyle buluşacak


Bu arada, etkinlikler kapsamında Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Grönholm Metodu” oyunu, bu akşam 21.00’de Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek.

Oyun, acımasız iş dünyasının yeniden tanımladığı “profesyonellik” ve “fedakârlık” kavramlarını sorgularken, insanların zaaflarının bu mücadeledeki yerini kara bir komedi içinde sunacak.
 
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