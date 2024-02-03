Şampiyon Melekler anısına gönüllüler tarafından örülen ve "Melekler"in renklerini simgeleyen el işlerinin asılı olduğu rüzgar çanları, Gazimağusa'da Namık Kemal Meydanı ve Sulu Çember'de sergileniyor.

Gazimağusa'da Şampiyon Melekler anısına rüzgar çanları hazırlandı.

Adanın her bir tarafında yaşayan gönüllü kadınlar tarafından örülen ve "Melekler"in renklerini simgeleyen el işlerinin asılı olduğu rüzgar çanları, Gazimağusa'da Namık Kemal Meydanı ve Sulu Çember'de sergileniyor.

Çanlara asılı örgülerde, "Melekler"in isimleri de yer alıyor.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, emeği geçenlere teşekkür etti.

