banner913
banner932
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
5 0
Nergisli köy yolunda dün yaşanan kazada 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Nergisli köy yolunda dün yaşanan kazada 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
15 0
 
Hollandalı adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı
Hollandalı adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı
14 0
Taş üstüne taş kalmadı
Taş üstüne taş kalmadı
14 0
Evlilik çetesinin tarifesi 5-10 bin Euro
Evlilik çetesinin tarifesi 5-10 bin Euro
21 0
Amcaoğlu: “Biz bugünü değil geleceği yönetiyoruz”
Amcaoğlu: “Biz bugünü değil geleceği yönetiyoruz”
29 0
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
Derviş Mişon Kupası UKÜ ve GG’nin
30 0
banner1012
banner985

"Melekler" anısına rüzgar çanları

banner974
"Melekler" anısına rüzgar çanları
banner971
Şampiyon Melekler anısına gönüllüler tarafından örülen ve "Melekler"in renklerini simgeleyen el işlerinin asılı olduğu rüzgar çanları, Gazimağusa'da Namık Kemal Meydanı ve Sulu Çember'de sergileniyor.
Gazimağusa'da Şampiyon Melekler anısına rüzgar çanları hazırlandı.
Adanın her bir tarafında yaşayan gönüllü kadınlar tarafından örülen ve "Melekler"in renklerini simgeleyen el işlerinin asılı olduğu rüzgar çanları, Gazimağusa'da Namık Kemal Meydanı ve Sulu Çember'de sergileniyor. 
Çanlara asılı örgülerde, "Melekler"in isimleri de yer alıyor.
Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, emeği geçenlere teşekkür etti.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.