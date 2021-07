Mekanlara PCR ile girilecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, açık veya kapalı alanlar için metrekare başına sınırlama ve PCR zorunluluğu getireceklerini açıkladı



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu “Sabah Postası” programına telefonla bağlanarak, artan vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Program sunucusu Altıner’in, artan vakalarla ilgili “kötü durum” yorumuna “Kötü diye bir şey yok, olabilir 100’leri göreceğiz” şeklinde yanıt veren Bakan Üstel, “Bulaş yayılmadan önünü nasıl alabiliriz diye uzun bir süredir çalışmalarımız sürüyor. Hem sağlık çalışanlarımız hem de polisimiz büyük özveriler gösteriyor. Fakat öte yandan da bu virüs, dünyada mutasyona uğramaya devam ediyor” dedi.

Üstel, Delta varyantının, diğer mutasyonlara oranla daha bulaşıcı olduğunu ifade etti.

“Bu hastalık dünyada da ülkemizde de geçmedi” diyen Üstel, “Bu nedenle, bu virüsle, kurallarına uygun bir şekilde yaşamayı öğrenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bir buçuk ay önce ameliyat olduğunu, mesaiden geri kalmamak için ameliyatını bayrama denk getirdiğini ve bir ay boyunca evde istirahat etmesi gerekirken, 10 gün süreyle istirahat ettiğini ifade eden Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayağım bu şekilde olmasın rağmen, bir ayda 5 kez televizyonlara çıktım, basın açıklamaları yaptım ve halkı uyardım. Bu virüsle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Ama maalesef gördük ki şans oyunlarının oynandığı yerler, barlar ve düğünlerde insanlarımız hiçbir kurala uymadan, sanki her şey unutulmuş gibi yaşıyor. Biz uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.”

Gelinen noktada, 18 ile 40 yaş arasındaki vatandaşların bir kısmının aşı olmaktan kaçındığını, aşıya olan ilginin azaldığını aktaran Bakan Üstel, “Aşı olmayan vatandaşlarımıza her gün aşı olmaları yönünde çağrı yapıyorum. Artık randevu almadan, hangi merkeze gidilirse gidilsin, aşı yaptırılabiliyor” dedi.

“18 – 40 YAŞ ARASINDA CİDDİ BİR BULAŞ VAR”

18 – 40 yaş arasında ciddi bir bulaş olduğunu tekrarlayan Üstel, “Bu ne demek? Eğlence sektöründe, kurallara uymuyoruz. Biz çağrılar yapmaya devam edeceğiz. Medyanın da aynı çağrıları yapmasını istiyoruz. Sektör temsilcileri kurallara uymalı” dedi.

“DAHA FAZLA DENETİM TALEP ETTİK… ALLAH BİZİ BİR DAHA KAPATTIRMASIN”

“Ülkeyi bir kez daha kapatmamak adına bu tedbirleri alıyoruz” diyen Üstel, dün Polis Genel Müdürü ve belediyelerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve “daha fazla denetim” talebinde bulunduklarını kaydederek, “Kimsenin gözünün yaşına bakmadan, hem işveren hem çalışan hem de kuralı ihlal edenlere artık cezalar uygulayacağız. Bu hastalığın yayılmasını başka türlü önleyemiyoruz. Ülkeyi kapatmamak için bunu yapmalıyız. Allah bizi bir daha kapattırmasın” dedi.

“TEST YAPMAYANLAR, KAPALI ALANLARA GİREMEYECEK”

Sağlık Bakanlığı olarak uzun zamandır QR Kod Uygulaması üzerinde çalıştıklarını, son 15 gündür Maliye’nin gerekli bedeli hazırlamasını beklediklerini ifade eden Üstel, bu uygulama sayesinde Avrupa ve Türkiye’deki sistemlere entegre olunacağını ifade etti.

Üstel bu kapsamda, test yaptırmayan kişilerin kapalı alanlara giremeyeceğini vurguladı.

"BÖYLE EĞLENCE OLMAZ!”

Sağlık Bakanı Üstel, pandemi döneminde iç içe eğlencenin yapılmasının doğru olmadığına vurgu yaparak, “İşletmeye uyarı yapıldı, tekrarlanırsa kapatılacak. Polisten denetimleri bu görüntüleri paylaşarak artırmasını istedik. Üst Komitede açık veya kapalı alanlar için metrekare başına sınırlama PCR zorunluluğu getireceğiz...” dedi.

Üst Komite kararlarını güncelleyeceklerini aktaran Üstel, “72 saat önce yapılan PCR ya da 48 saat içerisinde yapılmış antijen testle kapalı alanlara girilmesi şartı getiriyoruz” dedi.

“CEZALARDA, KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAYACAK”

Öte yandan açık alanlar için belirli bir metre kare öngördüklerini, bu kapsamda denetim yapanların ellerini güçlendireceklerini ifade eden Üstel, “Uyarılara rağmen hatalar devam ederse, ceza kesilip işletmeler kapatılacak. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Halk sağlığı önemli, ancak halk sağlığı kadar ekonomi de önemli” şeklinde konuştu.

Üstel, “Ülkeyi kapatmamak adına her türlü tedbiri alıyoruz ama aynı anlayışı vatandaştan da bekliyoruz” dedi.

“BİZ GERÇEK RAKAMLARI AÇIKLIYORUZ… BU RAKAMLARI DIŞARI SIZDIRANLAR SUÇLUDUR”

Dün sabah saatlerinde basına yansıyan “sabahtan akşama 98 vaka” haberlerinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vaka sayısının “97” olmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz gerçek rakamları açıklıyoruz. Dün 12 bin 500 civarında rekor seviyede test yaptık. İçlerinde antijen testler de var, özel sektörün testleri de var. Pozitif çıkanları toplayıp kendi laboratuvarımızda bir kez daha denetliyoruz. Biz her gün saat 19.00’da vakaları açıklıyoruz. Açıklama yaptığımız ana kadar denetlediklerimizi açıklıyoruz. Bizim açıkladığımız rakamlar doğrudur. Kimsenin kimseyi paniğe sürüklemeye hakkı yok. Bunları dışarı sızdıranlar bana göre suçludur. İnsanımızı panikleyecek bir duruma getirmeleri yanlış.”

TABİPLER BİRLİĞİ’NE TEPKİ: “FELAKET TELLALIĞINA GEREK YOK… SEÇİM YAKLAŞTI, BİR YERDEN ADAY OLACAK HERHALDE”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin “Pozitif vakalar, Sağlık Bakanı'nın talimatıyla evlerine gönderiliyor” şeklindeki açıklamasıyla ilgili konuşan Üstel, “Felaket tellalığına hiç gerek yok. Bu arkadaşlarımız, ülkenin güzel gidişatından rahatsız oldular. Tabipler Birliği, bir buçuk ay önce 3 bin kişinin katıldığı mitingde en önde yürümedi mi? Erken seçim yaklaştı, bir yerden vekil adayı olacak herhalde, şov yapıyorlar” dedi.

Test sonucu pozitif çıkan çift aşılı ve iki çocuklu bir annenin, karantina sürecini evde geçirmesi yönünde bir doktorun talepte bulunduğunu, aynı doktorun, anne ve çocuklara kefil olduğunu söyleyen Üstel, “Biz de tamam dedik. Ama görüyoruz ki (Tabipler Birliği’nin) kendi meslektaşlarına saygıları yok. Hiçbir kontrol yok diyorlar. Felaket tellallığı yapan bu insanlarımız, toplumu ne kadar rahatsız ettiklerinin farkında değiller. İki küçük çocuğu olan bir annenin, karantina otelinde yaşayacağı psikolojik sorunları düşününüz. Ayrıca hekim arkadaş da bu anneye kefil oldu” şeklinde konuştu.