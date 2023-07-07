Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Batum’da ödül aldı



Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, Batum’da düzenlenen Uluslararası Halk dansları Festivali’nde ödüle layık görüldü.

Uluslararası Halk dansları Festivali’nde aldıkları “Belediye Özel” ödülüyle ilgili açıklama yapan Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Çelebi, “Derneğimiz ve ülkemiz adına çok mutlu olduk ” dedi.

Çelebi, festivale katılmalarına maddi ve manevi katkıda bulunanlara teşekkür de etti.