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“Mehmetçik, ebediyete kadar Kıbrıs’ta kalmalı”

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Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nı ziyaret eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, Mehmetçiğin ebediyete kadar Kıbrıs’ta kalmasını arzuladıklarını vurguladı

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“Mehmetçik, ebediyete kadar Kıbrıs’ta kalmalı”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’de Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’nı ziyaret etti.
Töre, ziyaretinde Vakıf Başkanı Emekli Tuğgeneral İsmail Şanlı ile görüştü.
Töre, ziyarette yaptığı açıklamada, Osmanlı’nın adadan çekilmesiyle 96 yıl Mehmetçiğin Kıbrıs’a gelmesini beklediklerini, 74 Mutlu Barış Harekatı ile Mehmetçiğe yeniden kavuştuklarını ve o günden bugüne barış ve huzur içerisinde yaşadıklarını söyledi.
KKTC devletinin Mehmetçik ve mücahidin kanı ve mücadelesi ile kurulduğunu ifade eden Töre, bugün dünyanın uyguladığı ablukaya ve askerin çıkması çabasına rağmen Mehmetçiğin ebediyete kadar Kıbrıs’ta kalmasını arzuladıklarını kaydetti.
Töre, “Şehitleri ve gazileri olmayan bir milletin istiklali olmaz. Biz onlara minnet borçluyuz. Onları unutan milletlere ise tarih kendini yeniden tekerrür ettirir” dedi.
 
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