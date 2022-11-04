Mehmetçik-Büyükkonuk’ta sürpriz isim





Ulusal Birlik Partisi'nin Mehmetcik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatoş Cimen Tuğlu oldu.

Ulusal Birlik Partisi'nin Mehmetcik-Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr.Fatoş Cimen Tuğlu başta UBP'liler, sonra da bölgeliler arasında büyük şaşkınlıkla karşılandı.

UBP'nin bir önceki yerel seçimlerde aynı bölgede 9 oyla seçimi kaybeden Cenk Şereni aday göstermesi beklenirken bu ismin pas geçilmesi anlamlandırılamadı.

Öte yandan eski İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ve mevcut başkan Ahmet Sennaroğlu'nun da aday gösterilmeyerek tamamen yeni bir ismin aday yapılması bu isimler arasında da öfke ile karşılandı

