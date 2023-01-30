Mehmet Raif Koçak kurtarılamadı

Eski Mağusa-Lefkoşa yolunda geçtiğimiz hafta kendisine otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti.
20 Ocak günü saat 04.15'te eski Mağusa-Lefkoşa yolunda otobüs sürücüsü Erhan Çelik, kullanımındaki TKM 157 plakalı otobüs ile Mehmet Raif Koçak'a çarpmış, Koçak geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanmıştı.
Koçak, karanlıktan dolayı 1 saat sonra bulunmuştu.
Polis, otobüs şoförü 59 yaşındaki Erhan Çelik'i tutuklamıştı.
18 yaşındaki Koçak, 20 Ocak tarihinden bu yana tedavi görüyordu.
18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak TMK birincisiydi.
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