Mehmet Raif Koçak kurtarılamadı

Eski Mağusa-Lefkoşa anayolunda geçtiğimiz hafta otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan ve yoğum bakımda tedavi gören 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak yaşam mücadelesini kaybetti

Eski Mağusa-Lefkoşa yolunda geçtiğimiz hafta kendisine otobüs çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti.

20 Ocak günü saat 04.15'te eski Mağusa-Lefkoşa yolunda otobüs sürücüsü Erhan Çelik, kullanımındaki TKM 157 plakalı otobüs ile Mehmet Raif Koçak'a çarpmış, Koçak geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanmıştı.

Koçak, karanlıktan dolayı 1 saat sonra bulunmuştu.

Polis, otobüs şoförü 59 yaşındaki Erhan Çelik'i tutuklamıştı.

18 yaşındaki Koçak, 20 Ocak tarihinden bu yana tedavi görüyordu.

18 yaşındaki Mehmet Raif Koçak TMK birincisiydi.

